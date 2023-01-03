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Кріштіану розповів чергові деталі щодо трансферу до Аравії.

Португалець провів стартову прес-конференцію після переходу, розповівши, чому він вибрав саме цей клуб, а також поділився планами на майбутнє.

"Це чудова можливість, не тільки у футболі, змінити менталітет нових поколінь. Багато важливих клубів з Австралії, США, Португалії намагалися підписати мене.

Моя робота в Європі завершена, я пишаюся новим викликом. Підписати контракт з Ан-Насром — це виклик, не тільки футболу.

Моя родина щаслива, і вони мене підтримують. В Аравії дуже раді моєму приїзду та приїзду моєї родини.

Це моє рішення, моя сім'я підтримала мене, особливо мої діти, ми пишаємося цим.

Люди в Саудівській Аравії люблять мене. Прийом був вражаючим".

Нагадаємо, що футболіст хотів повернутися до мадридського Реалу та очікував на запрошення.