Іспанія

Втім, повернення не відбулося.

Перед початком 2023 року Кріштіану Роналду перейшов до Аль-Насра з Саудівської Аравії. Його контракт у новому клубі став найбільшим в історії футболу.

Втім, видання Relevo повідомляє, що 37-річний форвард чекав на зовсім інший розвиток подій. Після чемпіонату світу-2022 Роналду тренувався на базі Реала у Вальдебебасі, дозволяв представникам клубу бачити себе у роботі і до останнього чекав на пропозицію підписати контракт із "галактікос". Втім, мадридці цього не захотіли.

Раніше з'явилася інформація, що Кріштіану жалкував про перехід до Ювентуса.