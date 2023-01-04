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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 3 січня.

Завершилася 314 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Міноборони РФ заявило, що кількість загиблих у Макіївці російських військових зросла до 89. Серед них також заступник командира полку підполковник Бачурін.

- Україна створила мережу управління військами, над якою США працювали десятиліття – WSJ.

- За останню добу підрозділи ЗСУ уразили два пункти управління ворога, РФ не покидає спроб вийти на адмінкордон Донеччини та намагається наступати на Бахмутському напрямку — Генштаб.

- Кабмін до кінця війни скасував аукціони у системі Prozorro — рішення зумовлене відсутністю доступу всіх учасників торгів до системи через обстріли енергосистеми.

- Противник найчастіше запускає іранські дрони-камікадзе в темну пору доби вздовж русла Дніпра, тому що там їх важче виявити радіолокаційно — речник Повітряних сил Ігнат.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Російські окупанти зберігають військову присутність у прикордонних районах республіки білорусь та російської федерації. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Противник здійснив обстріли з усього спектру артилерії в районах населених пунктів Стрілеча, Красне, Зелене, Тернова, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Караїчне, Охрімівка, Амбарне Харківської області.

На інших напрямках противник веде оборону раніше зайнятих рубежів, зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, здійснює обстріли позицій наших військ та цивільних об’єктів вздовж лінії зіткнення.

На Куп’янському та Лиманському напрямках обстрілів з мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони 14 населених пунктів, зокрема: Новомлинськ, Тавільжанка, Дворічна, Куп’янськ, Котлярівка, Табаївка, Першотравневе Харківської області та Макіївка, Площанка, Діброва Луганської області.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник здійснив обстріли позицій наших військ з танків та артилерії різних типів в районах понад 20 населених пунктів, зокрема: Спірне, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Кліщіївка, Водяне та Мар’їнка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії районів населених пунктів Времівка, Велика Новосілка, Нескучне, Вугледар, Микільське Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог здійснив обстріли позицій наших військ з танків та всього спектру артилерії в районах понад 25 населених пунктів, а також не припиняє здійснювати обстріли цивільної інфраструктури міст та селищ вздовж правого берега річки Дніпро. Від артилерійських обстрілів постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів: Херсон, Молодіжне, Антонівка та Берислав Херсонської області.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Щойно говорив із Прем’єр-міністром Канади – і це четверта міжнародна розмова за сьогодні. Прем’єр-міністр Нідерландів, Прем’єр-міністр Британії, Прем’єр-міністр Норвегії – і ось Джастін Трюдо.

Ми почали цей рік одразу з того, що найбільш необхідне Україні саме зараз – напередодні тих нових мобілізаційних процесів, які готуються державою-терористом. Саме зараз – той момент, коли разом із партнерами маємо посилити нашу оборону.

Ми не сумніваємось, що теперішні господарі росії кинуть усе, що у них залишилось, та всіх, кого зможуть зібрати, – щоб спробувати перевернути ситуацію у війні та принаймні відкласти їхню поразку.

Маємо зірвати цей російський сценарій. Готуємось до цього. Терористи повинні програти. Будь-яка спроба їхнього нового наступу повинна провалитися. Це буде фінальна поразка держави-терориста. І я дякую всім партнерам, які це розуміють.

росія мобілізує тих, кого хоче кинути вмирати. Ми мобілізуємо цивілізований світ. Заради життя".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!