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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 4 січня.

Завершилася 315 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Данілов заявив, що Росія готується до загострення ситуації в лютому, а соратник Медведчука екснардеп, який втік в Росію, Тарас Козак проводить зустрічі європейцями і схиляє до підписання нібито мирних угод а-ля "мінськ-3".

- Байден підтвердив, що США можуть передати Україні БМП Bradley для допомоги українцям у боротьбі з російським вторгненням.

- Макрон оголосив про передання Україні важких бронетранспортерів AMX-10 RC, які також класифікуються як колісні танки.

- Буданов розповів, що російський диктатор Володимир Путін хворий на рак і помре дуже швидко, але уже після перемоги України у війні з Росією.

- У ЄС ще в листопаді оцінювали, що Росія втратила до 60% бойових танків і 250 тисяч військових в Україні.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Противник зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямках.

На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському — веде оборону. Проводить інженерне обладнання позицій та мінування місцевості вздовж лівого берега річки Дніпро.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка стабільна, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Карповичі, Леонівка і Грем’яч Чернігівської області; Нововасилівка — Сумської та Красне, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Устинівка, Фиголівка та Дворічна на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках обстрілів з танків та всього спектру артилерії зазнали райони 15 населених пунктів. Серед них — Масютівка, Западне, Куп’янськ, Котлярівка, Берестове Харківської області та Іванівка, Площанка, Невське, Червонопопівка і Діброва на Луганщині.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках обстріляно райони понад 30 населених пунктів. Зокрема це — Спірне, Берестове, Веселе, Бахмут, Часів Яр, Бердичі, Авдіївка, Невельське, Красногорівка та Мар’їнка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку під вогневе ураження окупантів потрапили Золота Нива, Вугледар, Микільські Дачі і Пречистівка на Донеччині.

На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог здійснив обстріли позицій наших військ з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах понад 40 населених пунктів.

Не припиняє тероризувати мирне населення міст та селищ вздовж правого берега річки Дніпро. Від артилерійських обстрілів російських окупантів постраждала цивільна інфраструктура Дорожнянки, Залізничного, Білогір’я, Лук’янівського і Кам’янського Запорізької області та Гаврилівки, Дудчан, Іванівки, Антонівки і Дніпровського на Херсонщині.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Сьогодні є нові й потужні результати від нашого дипломатичного марафону.

Франція виводить європейську оборонну підтримку України на новий рівень, і я дякую Президенту Макрону за це лідерство.

Отримаємо більше бронетехніки, і зокрема – колесні танки французького виробництва.

Це те, що дає чіткий сигнал усім іншим нашим партнерам: немає зараз жодної раціональної причини того, що Україні досі не постачалися танки західного зразка. А це дуже важливо, щоб відновити безпеку для всіх українців і спокій – для всіх європейців.

Саме перед новим «Рамштайном» такий сигнал є надзвичайно актуальним.

Треба поставити крапку в російській агресії саме цього року і не відкладати жодної з тих оборонних можливостей, які здатні пришвидшити поразку держави-терориста.

Сучасна західна бронетехніка, танки західного зразка – це як раз одна з таких ключових можливостей.

Дякую всім, хто воює за Україну! Дякую всім, хто нам допомагає".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!