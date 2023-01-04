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Португальець має дискваліфікацію, яка залишилася невідбутою за Манчестер Юнайтед.

Дебют нападника Кріштіану Роналду за Ан-Наср, можливо, буде відкладений. Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, 37-річний португалець має дискваліфікацію на два матчі, яку було накладено Англійською футбольною асоціацією 23 листопада.

Це сталося через те, що портуналець вибив мобільний телефон із рук вболівальника, йдучи до підтрибунного приміщення.

Під час ЧС-2022 у Катарі Роналду залишив склад Манчестер Юнайтед і більше не міг відбути покарання.

Згідно з правилами ФІФА, бан переходить на новий клуб футболіста, але є нюанси, які залежать від саудівського чемпіонату.

Раніше повідомлялося, що Роналду розлучився зі своїм агентом Жорже Мендешем.