Завершилася 316 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Втрати у морі:

- ВВП України в 2022 році за попередньою оцінкою впав на 30,4% – Мінекономіки.

- Трапезна церква і Успенський Собор, головні храми Києво-Печерської Лаври, офіційно більше не належать УПЦ, повідомив міністр культури України Олександр Ткаченко.

- В уряді Німеччини після рішення Парижа про танки пообіцяли нові поставки зброї Україні, — RND.

- Фінляндія не змінить свою політику і продовжить підтримку України, — новий міністр оборони Фінляндії.

- Зеленський поспілкувався з Ердоганом. У ході зустрічі обговорювалися питання ядерної безпеки на Запорізькій АЕС, а також питання розвитку "Зернової угоди" та обміну військовополоненими.

- Міноборони Німеччини обговорює постачання Україні від 20 до 40 БМП Marder, — Der Spiegel.

- США нададуть Україні військову допомогу у пакеті на суму близько $3 мільярдів, — AP з посиланням на офіційних чиновників.

Основні зусилля російські окупанти зосереджують на спробах повного захоплення Донецької області в межах адміністративного кордону. Ведуть наступальні дії на Бахмутському та Лиманському напрямках.

Ворог безуспішно намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському напрямках. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському — обороняється.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Разом з тим, загарбники обстрілюють позиції наших військ та цивільні об’єкти вздовж усієї лінії зіткнення.

На Куп’янському напрямку під вогневий вплив потрапили Дворічна, Вільшана, Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне і Берестове на Харківщині та Новоселівське і Стельмахівка Луганської області.

На Запорізькому напрямку під вогонь ворожої артилерії потрапили райони населених пунктів Зелене Поле і Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Залізничне, Чарівне, Щербаки і Степове на Запоріжжі та Нікополь Дніпропетровської області.

На Херсонському напрямку противник не припиняє терору мирного населення. Від артилерійських обстрілів постраждала цивільна інфраструктура та мирні громадяни у Чорнобаївці та Херсоні.

Військово-політичне керівництво російської федерації вживає заходів для недопущення масового виїзду чоловіків призовного віку за кордон перед черговою хвилею мобілізації, яка очікується у січні поточного року. Не виключається повна заборона перетину державного кордону чоловікам призовного віку.

Триває примусова паспортизація населення на тимчасово окупованих та зайнятих територіях Луганської області. Так, банківські установи окупованого регіону вимагають для оформлення платіжних карток паспорти російської федерації.

Українська авіація протягом доби завдала 15 ударів по районах зосередження противника, а також 3 ударів по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

У той же час наші захисники збили ворожий літак Су-25 та гелікоптер Мі-8.

Підрозділи ж ракетних військ і артилерії Сил оборони України здійснили вогневе ураження району зосередження живої сили та військової техніки окупантів.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Сьогодні був черговий активний дипломатичний день: іще чотири лідери держав-партнерів повністю поінформовані про українські оборонні потреби і про найближчі плани держави-терориста.

Росії не вдасться приховати у тиші її підготовку до нової хвилі агресії проти України і всієї Європи. Світ знатиме в усіх деталях, як і коли агресор готує нову ескалацію в цій війні. І кожен новий мобілізаційний крок Росії буде відомий світу ще до того, як вона його здійснить. Ми це забезпечимо.

І щоденно зміцнюємо оборону України. З усіма лідерами обговорюю обов’язково дві речі: більше оборонної підтримки для нашої держави, тобто більше зброї для нашої армії, та більше захисту всім українцям – захист на землі, в небі і на морі.

Хочу сьогодні подякувати Президенту Байдену і канцлеру Шольцу – за рішення посилити нашу оборону, дуже вагоме рішення. Матимемо ще одну батарею Patriot і потужну бронетехніку – це дійсно велика перемога для нашої держави.

Дякую всім, хто допомагає нашим людям захищати свободу!

Дякую всім, хто воює і працює заради того, щоб терористи зазнали поразки!

Слава нашому міцному народу!

Слава Україні!".