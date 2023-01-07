Football.ua пояснює як правильно називати новий клуб Роналду.
Кріштіану Роналду, getty images
07 січня 2023, 13:37
Довгий час пересічний футбольний вболівальник навіть не підозрював про існування такого клубу як Ан-Наср, але після гучного переходу Крішітану Роналду цей клуб отримав велику увагу.
Багато де можна зустріти написання нового клубу португальського нападника як "Аль-Наср, проте це неправильно. Пояснюємо читачам Football.ua чому саме.
"аль (араб. ٱلْـ, al-) — означений артикль в арабській мові, подібний до англійського the. Інколи вимовляється як ель (el-).
Передує іменникам або іменним частинам мови як префікс. Наприклад слово араб. كتاب, kitāb, «книга» буде записуватися із артиклем як араб. الكتاب, al-kitāb, «[ця] книга». На відміну від інших арабських часток завжди пишеться разом із наступним словом, хоча не є невід'ємною частиною цього слова.
Не змінюється залежно від числа, роду та відмінка. Кінцевий звук артикля -l може змінюватися перед сонячними літерами t, d, r, s, n та кількома іншими, уподібнюючись (асимілюючись) до них. Наприклад, «Ніл» вимовляється не al-Nīl, а an-Nīl. Перед місячними літерами, такими як m- явище асиміляції відсутнє: al-masjid, «мечеть»".
Через те що Nassr починається на "n", Al асимілюється до An.
Назви усіх клубів елітного дивізіону чемпіонату Саудівської Аравії:
- Ан-Наср
- Аль-Хіляль
- Аш-Шабаб
- Аль-Іттіхад
- Аль-Іттіфак
- Ат-Таавун
- Аль-Фатех
- Дамак
- Аль-Вахда
- Ат-Таі
- Аль-Фейха
- Абха
- Аль-Халідж
- Ар-Раед
- Аль-Батін
- Аль-Адала