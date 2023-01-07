Довгий час пересічний футбольний вболівальник навіть не підозрював про існування такого клубу як Ан-Наср, але після гучного переходу Крішітану Роналду цей клуб отримав велику увагу.

Багато де можна зустріти написання нового клубу португальського нападника як "Аль-Наср, проте це неправильно. Пояснюємо читачам Football.ua чому саме.

"аль (араб. ٱلْـ‌‎, al-) — означений артикль в арабській мові, подібний до англійського the. Інколи вимовляється як ель (el-).

Передує іменникам або іменним частинам мови як префікс. Наприклад слово араб. كتاب‎, kitāb, «книга» буде записуватися із артиклем як араб. الكتاب‎, al-kitāb, «[ця] книга». На відміну від інших арабських часток завжди пишеться разом із наступним словом, хоча не є невід'ємною частиною цього слова.

Не змінюється залежно від числа, роду та відмінка. Кінцевий звук артикля -l може змінюватися перед сонячними літерами t, d, r, s, n та кількома іншими, уподібнюючись (асимілюючись) до них. Наприклад, «Ніл» вимовляється не al-Nīl, а an-Nīl. Перед місячними літерами, такими як m- явище асиміляції відсутнє: al-masjid, «мечеть»".

Через те що Nassr починається на "n", Al асимілюється до An.

Назви усіх клубів елітного дивізіону чемпіонату Саудівської Аравії: