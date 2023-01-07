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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 6 січня.

Завершилася 317 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Сполучені Штати Америки виділяють Україні новий пакет підтримки у сфері оборони на суму понад $3 мільярди, який включатиме БМП Bradley!

Серед основного, включає в себе:

— 50 «Бредлі» з 500 протитанковими ракетами TOW і 250.000 боєприпасів калібру 25 мм;

— 100 БТРів M113;

— 55 MRAPs;

— 138 HUMVEEs;

— 18 155-мм самохідних гаубиць;

— ракети RIM-7 Sea Sparrow для протиповітряної оборони.

Також у списку велика кількість додаткової артилерії та боєприпасів.

- 2023 має стати роком наступальної війни для України за прогнозом Секретаря РНБО Олексія Данилова .

- ОАЕ надали Україні другу партію з 1300 генераторів в рамках гуманітарної підтримки на $100 млн, — Фонд держмайна.

- Прем’єр Швеції у розмові з Зеленським пообіцяв подальшу військову підтримку Україні, — повідомлення шведського уряду у Twitter.

- США запровадили санкції проти причетних в Ірані до розробки дронів та балістичних ракет, — заява Держдепартаменту США.

- Україні знадобиться "кілька місяців", щоб ввести в дію 50 бойових машин піхоти "Бредлі", наданих США, — Пентагон.

- росія найближчим часом хоче мобілізувати ще півмільйона людей, — представник ГУР Скибицький.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Протягом доби противник завдав 1 ракетного удару та здійснив 12 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, в тому числі по цивільній інфраструктурі Донецької та Дніпропетровської областей.

Загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України.

Для підтримання наступального потенціалу та поповнення втрат загарбники продовжують заходи з мобілізації.

Основні зусилля противник зосереджує спробах повного захоплення Донецької області в межах адміністративного кордону. Веде наступальні дії на Бахмутському та безуспішно намагається покращити тактичне положення на Куп’янському, Лиманському та Авдіївському напрямках. На інших — обороняється.

На Волинському і Поліському напрямках без суттєвих змін, ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, ознак формування ним наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках обстріляно райони населених пунктів Миколаївка Чернігівської області та Стрілеча, Красне, Амбарне, Бугруватка, Гатище, Зелене та Одрадне на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках під вогневий вплив ворога потрапили райони 19 населених пунктів. Серед них — Дворічна, Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне, Харківської області та Стельмахівка, Макіївка, Площанка і Діброва на Луганщині.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 15 населених пунктів. Зокрема, Спірне, Берестове, Білогорівка, Соледар та Бахмут Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Авдіївка, Веселе, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку обстріляно Времівку, Велику Новосілку, Вугледар і Парасковіївку Донецької області.

На Запорізькому напрямку від ворожого вогню постраждали райони 16 населених пунктів. Серед них — Зелене Поле і Новопіль на Донеччині; Гуляйполе, Залізничне, Чарівне, Щербаки і Степове Запорізької області та Нікополь — Дніпропетровської.

На Херсонському напрямку від ворожих артилерійських обстрілів, зокрема, постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів Чорнобаївка, Берислав, Золота Балка та Херсон. Є постраждалі серед мирних жителів.

Противник продовжує зазнавати втрат. Підтверджено ураження 5 січня 2023 року пункту дислокації російських окупаційних військ у Гаврилівці Другій Херсонської області. Наразі відомо, що до місцевих лікарень привезли до 100 поранених військовослужбовців. Інформація щодо ліквідованих загарбників уточнюється.

Українська авіація протягом доби завдала удару по району зосередження російських окупантів. Результати ураження уточнюються.