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Український форвард не зміг реалізувати крутий момент на 75-й хвилині.

У рамках 19-го туру чемпіонату Бельгії Генк на своєму полі здобув впевнену перемогу з рахунком 3:1 над Брюгге, який догравав матч у меншості через вилучення Абакара Сілла на 75-й хвилині зустрічі.

Це протистояння стало дебютним для Скотта Паркера на посаді головного тренера гостей, яку він отримав наприкінці 2022 року.



Що стосується українських футболістів Брюгге, то Паркер випустив форварда Романа Яремчука на 61-й хвилині зустрічі — українець запам'ятався нереалізованим моментом на 75-й хвилині, коли отримав передачу від партнера по команді у штрафному майданчику суперника, опинився віч-на-віч з голкіпером, але в дотик пробив поряд зі штангою.

Лівий захисник Едуард Соболь участі у поєдинку не брав і залишився на лаві для запасних аж до фінального свистка.