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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 8 січня.

Завершилася 319 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Іноземні журналісти спростували вигадки РФ про сотні загиблих військових у Краматорську.

- Сили оборони в неділю збили три ворожих гелікоптери і три дрони — зведення Генштабу.

- Україна повернула додому 50 воїнів (33 офіцери та 17 рядових і сержантів) із ЗСУ, ТрО, НГУ, ДПСУ, ВМС, а також із ССО — Єрмак.

- Уряд Італії доопрацьовує шостий пакет оборонної допомоги Україні, після чого про нього буде поінформовано парламент — глава МЗС Антоніо Таяні.

- Греція готова відмовитись від БМП Marder на користь України, що може прискорити постачання цих бронемашин Києву — Bild.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

На Сіверському та Слобожанському напрямках вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Кучерівка Сумської області, а також Стариця, Колодязне і Новомлинськ на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв райони Першотравневого та Іванівки Харківської області і Стельмахівки та М’ясожарівки на Луганщині.

На Лиманському напрямку під вогневий вплив окупантів потрапили Макіївка, Невське, Кузьмине, Червонопопівка та Діброва Луганської області.

На Бахмутському напрямку від обстрілів загарбників постраждали Берестове, Білогорівка, Веселе, Роздолівка, Бахмут, Біла Гора, Диліївка, Дружба, Залізне та Нью-Йорк на Донеччині.

На Авдіївському напрямку ворог стріляв по Авдіївці, Невельському, Мар’їнці та Новомихайлівці Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник обстріляв з танків та всього спектру артилерії райони Дорожнянки, Чарівного, Малих Щербаків і Кам’янського Запорізької області.

На Херсонському напрямку окупанти не припиняють здійснювати обстріли населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Вчергове під ураження російських реактивних систем залпового вогню потрапив Херсон.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Світ знову побачив цими днями, що Росія бреше навіть тоді, коли сама ж своїми заявами привертає увагу до ситуації на фронті.

Російський обстріл Херсона запалювальними боєприпасами – одразу після Різдва. Удари по Краматорську та інших містах Донбасу – саме по цивільних об’єктах і саме тоді, коли в Москві звітували про нібито «мовчання» їхньої армії. Чергові погрози російських посадовців Європі і світу…

Усе це тоді, коли у Москві щось там розповідали про нібито «перемир’я».

Жодна спроба Росії маніпулювати дипломатією та політикою ніколи вже не спрацює.

Тільки посилення України, тільки успіхи України, тільки відновлення територіальної цілісності України, тільки повернення всіх наших людей з російської неволі є гарантіями відновлення миру. Наближаємо це кожного дня.



Слава всім, хто воює й працює заради перемоги нашої держави! Слава всім, хто допомагає! Вічна пам’ять усім, хто віддав життя за незалежність".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!