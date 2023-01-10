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Бразилець поїде грати в Грецію.

Тайсон після конфлікту з керівництвом Інтернасьйонала знайшов собі новий клуб — бразилець повернеться в Європу.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, ексвінгер Шахтаря продовжить кар'єру в ПАОКу, який тренує син Мірчі Луческу — Разван.

Стверджується, що бразилець підпише контракт до літа 2024 року.

Зазначимо, що Тайсон перейшов у Інтернасьйонал з донецького Шахтаря у квітні 2021 року на правах вільного агента.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Тайсон жорстко розкритикував президента Інтернасьйонала, через якого залишив Шахтар.