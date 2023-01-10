Бразилець поїде грати в Грецію.
Тайсон, getty images
10 січня 2023, 00:26
Тайсон після конфлікту з керівництвом Інтернасьйонала знайшов собі новий клуб — бразилець повернеться в Європу.
Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, ексвінгер Шахтаря продовжить кар'єру в ПАОКу, який тренує син Мірчі Луческу — Разван.
Стверджується, що бразилець підпише контракт до літа 2024 року.
Зазначимо, що Тайсон перейшов у Інтернасьйонал з донецького Шахтаря у квітні 2021 року на правах вільного агента.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Тайсон жорстко розкритикував президента Інтернасьйонала, через якого залишив Шахтар.