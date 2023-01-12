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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 11 січня.

Завершилася 322 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

.Серед новин:

- Президентка Словаччини Зузана Чапутова схвалила участь сімох словаків у Збройних Силах України.

- Британська розвідка: перестановки в командуванні РФ – ознака її труднощів в Україні.

- Зеленський вважає, що Росія поширює брехливі заяви про "взяття" міста Соледар на Донеччині, щоб, зокрема, підтримувати мобілізацію та "давати надію" росіянам.

- Українські захисники 11 січня збили російський гелікоптер Ка-52, також повідомляється про ліквідацію ще одного ворожого безпілотника.

- Президент Литви Гітанас Науседа оголосив про надання Україні зенітних систем і засобів ППО в межах військової допомоги.

- Сергія Суровікіна зняли з посади командувача об'єднаного угруповання військ в Україні, на цю посаду призначено начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова. Суровікін тепер його заступник.

- Уряд Великої Британії вперше підтвердив, що планує надати Україні танки — речник уряду, якого цитує FT.

- Польща передасть Україні роту танків Leopard 2 в рамках міжнародної коаліції — про це заявив президент Дуда у Львові.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках без суттєвих змін. Республіка білорусь і надалі підтримує агресію російської федерації, надаючи свою інфраструктуру для відновлення боєздатності підрозділів противника. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Разом з тим, російські окупанти не припиняють обстрілів позицій наших військ та цивільних об’єктів вздовж усієї лінії зіткнення.

На Сіверському та Слобожанському напрямках вогневого впливу зазнали райони населених пунктів Нововасилівка та Вовківка Сумської області а також Гур’їв Козачок, Стрілеча, Огірцеве, Вовчанськ і Новомлинськ на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Дворічна, Куп’янськ, Кислівка, Крохмальне, Берестове, Вишневе, Першотравневе та Іванівка Харківської області і Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку обстріляно Терни на Харківщині, а також Макіївку, Невське, Червонопопівку та Діброву Луганської області.

На Бахмутському напрямку від вогню окупантів постраждали Спірне, Виїмка, Білогорівка, Роздолівка, Бахмут, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Біла Гора та Дружба на Донеччині.

На Авдіївському напрямку під вогневий вплив потрапили Красногорівка, Авдіївка, Первомайське, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку обстріли зафіксовано у Вугледарі та Великій Новосілці на Донеччині.

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Вільне Поле Донецької області та Зелений Гай, Гуляйполе, Залізничне, Чарівне, Білогір’я, Кам’янське і Плавні на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку противник не припиняє тероризувати жителів населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Обстрілів з реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії зазнали Дудчани, Степанівка та Херсон.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Сьогодні тут, у Львові, для України прозвучали важливі новини під час Саміту Люблінського трикутника – нашого спеціального формату з Польщею та Литвою. Польща ухвалила рішення про передання Україні танків – я дякую за це. Дякую Президенту Дуді, Уряду Польщі, усім нашим польським друзям.

Литва передає нашій державі зенітні системи – ту зброю, якої ми потребуємо для захисту від іранських дронів, для захисту нашої енергетики. Я дякую Гітанасу за цей черговий прояв незмінної та принципової підтримки України, яка почалася ще до 24 лютого й триватиме до нашої перемоги.

Почув сьогодні цю впевненість іще раз і від Анджея, і від Гітанаса – ми разом пройдемо шлях до відновлення безпеки України і всієї Європи, до відновлення нашої територіальної цілісності, до відновлення миру. Російська агресія має програти – так і буде".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!