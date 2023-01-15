Марсель у поєдинку 19 раунду французької Ліги 1 вдома здобув комфортну перемогу над Лор'яном — 3:1.

Колашинац, Санчес та Верету стали авторами голів провансальської команди. Гості відповіли лише точним пострілом Моффі.

Відео голів та огляд матчу:

Марсель - Лор'ян 3:1

Голи: Колашинац, 38, Санчес, 53, Верету, 59 — Моффі, 29

МарсельЛопес — Жиго, Мбемба, Балерді, Колашинац (Каборе, 66), Маліновський (Пайє, 66) — Верету (Гує, 76), Ронж'є, Гендузі, Ундер — Санчес (Дьєнг, 76).

Лор'ян: Манноне — Ле Гофф, Тальбі, Матсіма, Калулу — Ле Фе (Коне, 84), Абергель (Аучіче, 70), Кетлін, Понсеау (Бонке, 63), Уаттара — Моффі.

Попередження: Ундер.