Франция

Команда українця здобула впевнену перемогу перед власними вболівальниками.

У рамках 19 раунду французької Ліги 1 Марсель на Велодромі змагався із несподіваним відкриттям цього сезону — Лор'яном.

Команди у першому таймі обмінялись влучними пострілами. Рахунок відкрили гості зусиллями Моффі, проте господарі відігрались майже одразу — гол на рахунку Колашинаца.

У другому таймі ситуація на полі дещо змінилася. Марсель більше атакував і справедливо забив два голи. Вивів уперед команду Тудора Санчес, а третій гол на рахунку Верету.

Український півзахисник Руслан Маліновський вперше з моменту переїзду у Францію вийшов у стартовому складі (у другому матчі) і провів на полі 66 хвилин.

Марсель продовжує займати третю сходинку у таблиці чемпіонату Франції, відстаючи на два бали від другого Ланса, і на п'ять від ПСЖ. Лор'ян — шостий.

Марсель - Лор'ян 3:1

Голи: Колашинац, 38, Санчес, 53, Верету, 59 — Моффі, 29

Марсель: Лопес — Жиго, Мбемба, Балерді, Колашинац (Каборе, 66), Маліновський (Пайє, 66) — Верету (Гує, 76), Ронж'є, Гендузі, Ундер — Санчес (Дьєнг, 76).

Лор'ян: Манноне — Ле Гофф, Тальбі, Матсіма, Калулу — Ле Фе (Коне, 84), Абергель (Аучіче, 70), Кетлін, Понсеау (Бонке, 63), Уаттара — Моффі.

Попередження: Ундер.