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Фахівець може стати головним тренером мексиканської збірної.

Колишній тренер Лідса Марсело Б'єлса може очолити збірну Мексики. Про це повідомляє ESPN.

За наявною інформацією джерела, аргентинця вважають головним та єдиним кандидатом на цю посаду. Національна федерація футболу ще має сумнівів щодо кандидата, тому вже почала перемовини.

На цій посаді він має змінити Херардо Мартіно, який залишив команду після вильоту на чемпіонату світу.

Нагадаємо, Мексика не змогла вийти із групи, посівши третє місце на мундіалі.