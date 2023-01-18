Україна

Відомі ще три суперника Кривбасу на зимових зборах.

Кривбас дізнався імена ще трьох спаринг-партнерів на зимових навчально-тренувальних зборах в Туреччині. З 2 по 9 лютого червоно-білі запланували проведення трьох контрольних матчів.

2 лютого криворіжці зіграють з суперником з Болгарії Септемврі. Після першої частини сезону Вищої ліги чемпіонату Болгарії посідає 12 сходинку.

8 лютого Кривбасу буде протистояти багаторазовий чемпіон та володар Кубку Молдови та лідер чемпіонату – Шериф Тирасполь. Нагадаємо, що до роботи в Кривбасі Юрій Вернидуб очолював саме Шериф.

9 лютого червоно-білі проведуть спаринг проти супернику з Узбекистану Нефтчі Фергана. У Вищій лізі чемпіонату своєї країни у 2022 році зайняв 9 місце.

Раніше повідомлялося, що Назар Волошин пройде збір із Динамо.