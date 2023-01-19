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Чоловікам скоротять видатки на платню, а жінкам — підвищать.

Проблема нерівномірності видатків на чоловічий та жіночий футбол є доволі популярною темою для обговорення в кола європейських захисників прав робітників, проте жодній країні до цього не вдавалось досягти суттєвого поліпшення в цьому питанні.

До передових позицій зі захисту прав жінок на рівні міжнародних змагань, на рівні з Англією та Ірландією, вирішив долучитись Вельс, між чоловічою та жіночою національними збірними та Футбольною асоціацією (FAW) якого було укладено спеціальну угоду.

Документ, згідно з якого чоловіки погодились на 25% зниження власної заробітної платні за виступи на міжнародному рівні на користь жінок, завдяки чому й відбудеться вирівнювання поміж представниками різних статей, набув чинності в момент підписання.

"Я дуже рада рівній оплаті праці. Це й є справжня рівність. Ми хочемо, аби гравці нашої країни втілювали в життя концепцію Together Stronger — співпрацю між чоловічою та жіночою командами, і ми будемо працювати й надалі в цьому напрямку.

Рівність і переконання, що все, що ми маємо тут, є рівним за досяжністю, дуже важливі для нас. Жіноча гра розвивається зараз і буде розвиватись у подальшому", — заявила головна тренерка жіночої команди Уельсу Джемма Грейнджер.

Не залишився осторонь і культовий для країни Гел Робсон-Кану, колишній нападник, гол якого у ворота Бельгії вивів Уельс до півфіналу Євро-2016:

"Монументальний момент, який, я не сумніваюся, зараз надихає багатьох молодих дівчат по всій країні. Дуже пишаюсь нашим футболом", — заявив ексфутболіст.

Відзначимо, що подібні документи раніше були ухвалені в Англії в січні 2020 року та Ірландії в серпні 2021 року відповідно.

Подібна спроба в Шотландії завершилась грандіозним скандалом, який призвів до подання до суду гравчинями національної команди.