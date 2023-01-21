Колишній захисник Дніпра-1 перейшов у Мальме

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Футболіст знову буде грати в Європі.

Напередодні Дніпро-1 офіційно оголосив, що захисник Бузанелло повернувся у бразильський Шапекоенсе.

Проте 25-річний гравець недовго був на батьківщині. Про його перехід оголосив шведський Мальме.

Контракт Бузанелло із новим клубом розрахований до 2026 року. Він приєднається до команди наступного тижня.

"Я дуже радий прийти в таку команду, як Мальме, і я відразу відчув, що саме тут я хочу бути. Не думаю, що багато шведів знають про мене. Понад усе я люблю виконувати штрафний за межами штрафного майданчика атаки. Я з нетерпінням чекаю перемоги разом зі своїми новими товаришами по команді та святкування титулів зі своїми новими вболівальниками", — сказав Бузанелло.