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Гравець зіпсував репутацію на завершення професійної кар’єри.

Бразильський фланговий захисник Даніель Алвес за свою тривалу професійну кар’єру назбирав чимало трофеїв через що є одним із найбільш титулованих футболістів за всю історію.

Однак останні сенсаційні новини ризикують поставити хрест на будь-яких його колишніх досягненнях, оскільки найближчим часом відбудеться судове засідання, під час якого буде розглянуто позов щодо гравця мексиканського Пумас стосовно епізодів сексуального насильства.

У той саме час поточний клуб Алвеса, як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, не планує бути причетним або навіть згаданим під час судового процесу задля збереження власної репутації.

Через це мексиканський колектив готує необхідні документи задля розірвання контракту з гравцем, який устиг зіграти 13 матчів та зробити п’ять гольових передач починаючи з літа минулого року, коли в якості вільного агента долучився до Пумас.