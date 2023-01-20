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Бразильський футболіст пристане перед судом за звинуваченням у сексуальному насильстві.

Дані Алвеса сьогодні мають заарештувати за звинуваченням у сексуальному насильстві, повідомляє Antena 3.

За інформацією джерела, футболіст зобов'язаний з'явитися в поліцію 20 січня. Спочатку бразилець дасть свідчення, після чого на нього заведуть справу. Після цього Алвес офіційно набуде статусу "під слідством". Прокурор вирішить, чи необхідно застосовувати до бразильця запобіжні заходи на час розслідування.

Нагадаємо, потерпіла звинуватила 39-річного Алвеса, який перебував на відпочинку в Барселоні, у тому, що той засунув руку їй під спідню білизну. Інцидент стався 30 грудня. Футболіст та люди з його оточення заперечують звинувачення.