Другое

Француз близький до повернення у Францію.

Вінгер збірної Франції Флоріан Товен залишив мексиканський Тігрес на правах вільного агента, підтверджує пресслужба.

Місцеві ЗМІ пишуть про те, що клуб домовився з Товеном про розірвання контракту, щоб зареєструвати новачка Ніко Ібаньєса, який відомий по виступам за Атлетіко Мадрид.

Відомо, що у Товена є декілька варіантів продовження кар'єри. Ньюкасл зацікавлений у його послугах знову, також Марсель не проти його повернути.

Товен зіграв за Тігрес 38 матчів в усіх змаганнях, забив вісім голів та віддав п'ять гольових передач. Він захищав кольори клубу з літа 2021 року.