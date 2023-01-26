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Що варто знати про новий формат відбіркових турнірів?

УЄФА на черговому засіданні виконкому вирішив внести зміни у нинішні формати Європейських кваліфікацій на чемпіонати світу та Європи.

1) У відбіркових турнірах на чемпіонат світу та Європи збільшують кількість груп та зменшують кількість команд у кожній із них.

2) Команди будуть розбиті на 12 квартетів та квінтетів.

3) До груп з 5 команд потраплять збірні, які не будуть залучені у чвертьфіналах/стикових матчах Ліги націй. Вони почнуть свій відбір у березні, а інші стартують з червня.

4) Переможці груп єврокваліфікації отримають прямі путівки на чемпіонат світу чи Європи, а володарі других місць або отримають прямі путівки, або братимуть участь у стикових матчах (разом з учасниками "стиків" на Євро з Ліги націй).

Формат кваліфікації стартує вже за відбору на ЧС-2026.

Раніше стали відомі півфінальні пари Ліги націй.