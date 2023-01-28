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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 27 січня.

Завершилася 336 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Перша група українських військових прибула до Німеччини для навчання з БМП Marder, — DW

- Польща відправить в Україну 60 танків PT-91 Twardy, разом із раніше анонсованими 14 танками Leopard 2, — прем’єр-міністр Матеуш Моравецький.

- ЄС відкрив у Польщі енергетичний хаб для доставлення екстреної допомоги Україні, — представництво ЄС в Україні. Виділено вже 114 мільйонів євро на придбання генераторів для хабу.

- Норвегія навчатиме українських молодших офіцерів та військових медиків, — міністр оборони Норвегії.

- ЄС продовжив введені через війну в Україні санкції проти рф на 6 місяців, — Рада ЄС.

- Бельгія виділяє для України найбільший пакет військової допомоги на €92 мільйони, – міністр оборони Бельгії.

- У партії Шольца вважають законним звільнення Криму з допомогою німецьких танків, – NTV.

- Німеччина надіслала Україні новий пакет військової допомоги з ракетами для ППО IRIS-T, — Міністерство оборони ФРН на своєму сайті.

- Спецслужби рф готують іпсо з дискредитації воєнно-політичного керівництва України — ГУР

- НАБУ отримає нового директора за тиждень, — Володимир Зеленський.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Російські окупанти протягом доби завдали 24 авіаційних та 7 ракетних ударів. Також здійснили понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок ударів російської федерації по цивільній інфраструктурі міст Кіндрашівка Харківської області, Часів Яр Донецької області, селища Камишани та міста Херсон є загиблі та поранені серед мирного населення. Пошкоджено будівлі обласної цивільної інфекційної лікарні в Херсоні.

Не зважаючи на значні втрати, з метою покращити тактичне положення противник продовжує наступальні дії на Бахмутському, Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп’янському, Запорізькому та Херсонському – обороняється.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без змін, наступальних угруповань противника не виявлено. Обстрілів з танків, мінометів та артилерії зазнали райони населених пунктів Сеньківка і Тимоновичі Чернігівської області; Волфине і Тимофіївка — Сумської; а також понад 15 населених пунктів на Харківщині, зокрема, Ветеринарне, Козача Лопань, Веселе, Вовчанськ, Варварівка, Бударки, Білий Колодязь, Мілове, Новомлинськ та Дворічна.

На Куп’янському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів Дворічне, Синьківка, Кучерівка, Іванівка, Котлярівка і Берестове Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка і М’ясожарівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку під вогневий вплив потрапили Макіївка, Невське і Діброва Луганської області.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 20 населених пунктів. Серед них — Веселе, Білогорівка, Благодатне, Бахмут, Часів Яр, Кліщіївка, Біла Гора, Дружба, Залізне і Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Бердичі, Авдіївка, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка і Новомихайлівка.

На Новопавлівському напрямку противник знову обстріляв Богоявленку, Вугледар та Золоту Ниву Донецької області.

На Запорізькому напрямку постраждали, зокрема, Залізне, Іллінка, Времівка і Зелене Поле на Доннечині, а також Ольгівське, Малинівка, Мала Токмачка, Малі Щербаки, Кам’янське і Плавні Запорізької області. Загалом 20 населених пунктів.

На Херсонському напрямку обстрілів з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів зазнали райони населених пунктів Золота Балка, Гаврилівка, Дудчани, Червоний Маяк, Монастирське, Томарине, Бургунка, Тягинка, Станіслав та Херсон.

Ворог продовжує використовувати мережу цивільних закладів охорони здоров’я на тимчасово окупованій території для лікування своїх поранених військових. Так, у місті Хрустальний Ровеньківського району Луганської області, в приміщені міської лікарні окупанти розгорнули “польовий шпиталь”, де лікують російських військовослужбовців та найманців ПВК “вагнер”.

Разом з тим, в Каїрах Каховського району Херсонської області, на базі Каїрського психоневрологічного інтернату, також лікуються російські окупанти. росія продовжує грабувати. За наявною інформацією, в Енергодарі, з 2 лютого, ворог створює на атомній електростанції комісію для перевірки двох ліній електроживлення по 750 КВт з метою планування відновлювальних робіт та подачі живлення для транзиту електроенергії із Запорізької АЕС до росії.

У тимчасово зайнятому курортному селищі Залізний Порт Скадовського району Херсонської області, російська так звана "адміністрація" здійснює перепис та конфіскацію в українських громадян не перереєстрованого за російським законодавством бізнесу (пансіонати, кафе, ресторани).

Авіація Сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження окупантів, а також удар по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Протягом поточної доби підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗСУ збили російський Су-25 та вертоліт Мі-8.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України в тойже час уразили 2 райони зосередження живої сили загарбників.

Звернення Президента України Володимира Зеленського: