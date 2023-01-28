Гравець перейшов з Ніцци на правах оренди.
Морган Шнедерлен, фото Вестерн Сідней Вондерерс
28 січня 2023, 11:59
Колишній півзахисник Манчестер Юнайтед, Евертона та Саутгемптона Морган Шнедерлен перейшов у Вестерн Сідней Вондерерс, повідомляє офіційний сайт австралійського клубу.
Французький гравець на правах орендної угоди перебрався з Ніцци. Сторони підписали контракт на пів року — до завершення сезону.
Досвідчений півзахисник в цьому сезоні жодного разу не з'являвся на полі. Його контракт з Ніццою розрахований до кінця цього сезону.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ніцца підписала бурундійського захисника за 11,5 мільйонів.