Другое

Гравець перейшов з Ніцци на правах оренди.

Колишній півзахисник Манчестер Юнайтед, Евертона та Саутгемптона Морган Шнедерлен перейшов у Вестерн Сідней Вондерерс, повідомляє офіційний сайт австралійського клубу.

Французький гравець на правах орендної угоди перебрався з Ніцци. Сторони підписали контракт на пів року — до завершення сезону.

Досвідчений півзахисник в цьому сезоні жодного разу не з'являвся на полі. Його контракт з Ніццою розрахований до кінця цього сезону.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ніцца підписала бурундійського захисника за 11,5 мільйонів.