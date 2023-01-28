Яя Саного перейшов у ФК Урарту.
Яя Саного, ФК Урарту
28 січня 2023, 15:57
Нападник Яя Саного, відомий за виступами за лондонський Арсенал, офіційно продовжить кар'єру у чемпіонаті Вірменії.
30-річний француз підписав повноцінний контракт із Урарту, який буде розрахований до літа 2023 року.
Зазначимо, що з літа 2021 року Яя Саного перебував у статусі вільного агента після завершення співпраці з англійським Гаддерсфілдом.
У системі Арсеналу французький форвард перебував з 2013 до 2017 року, граючи в численних орендах.
У футболці першої команди "канонірів" Яя Саного провів 20 матчів, у яких забив один гол і віддав два асисти.