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Яя Саного перейшов у ФК Урарту.

Нападник Яя Саного, відомий за виступами за лондонський Арсенал, офіційно продовжить кар'єру у чемпіонаті Вірменії.

30-річний француз підписав повноцінний контракт із Урарту, який буде розрахований до літа 2023 року.

Зазначимо, що з літа 2021 року Яя Саного перебував у статусі вільного агента після завершення співпраці з англійським Гаддерсфілдом.

У системі Арсеналу французький форвард перебував з 2013 до 2017 року, граючи в численних орендах.

У футболці першої команди "канонірів" Яя Саного провів 20 матчів, у яких забив один гол і віддав два асисти.