Колишній керманич збірної України визначився із новим місцем роботи.
Олександр Петраков, twitter.com/OfficialArmFF
14 січня 2023, 19:35
Федерація футболу Вірменії офіційно оголосила про значення нового головного тренера своєї національної збірної з футболу.
Ним став колишній керманич національної збірної України Олександр Петраков, у якого з першого січня 2023 року завершився контракт з Українською асоціацією футболу.
Терміни угоди збірної Вірменії з 65-річним українським фахівцем не уточнюються.
Нагадаємо, Вірменія залишилась без головного тренера 30 вересня після того, як команда звільнила Хоакіна Капарроса після поразки збірній Україні (0:5).