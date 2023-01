Федерація футболу Вірменії офіційно оголосила про значення нового головного тренера своєї національної збірної з футболу.

Ним став колишній керманич національної збірної України Олександр Петраков, у якого з першого січня 2023 року завершився контракт з Українською асоціацією футболу.

Терміни угоди збірної Вірменії з 65-річним українським фахівцем не уточнюються.

Ukrainian coach Oleksandr Petrakov to take charge of the Armenian National team🇦🇲



