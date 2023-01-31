Тренер наразі перебуває без роботи.
Доменіко Тедеско - Getty Images
31 січня 2023, 17:20
Все вказує на те, що Доменіко Тедеско змінить Роберто Мартінеса на посаді національного тренера бельгійської збірної. Вчора місцева федерація вирушила до Німеччини, щоб уточнити фінансові та спортивні деталі з молодим німцем, сьогодні стало відомо, що обидві сторони багато в чому дійшли згоди.
Контракт з ним буде діяти до ЧС-2026, як повідомляють ЗМІ.
Рада директорів RBFA ще має дати своє схвалення, але це, ймовірно, станеться найближчим часом.
Тренер непогано працював у Шальке та Лейпцигу, з яким минулого року виграв Кубок Німеччини та дістався до півфіналу Ліги Європи.
Очікується, що німець візьме з собою свого постійного помічника Андреаса Хінкеля і тренера воротарів Макса Урванцкі.