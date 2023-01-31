Другое

Тренер наразі перебуває без роботи.

Все вказує на те, що Доменіко Тедеско змінить Роберто Мартінеса на посаді національного тренера бельгійської збірної. Вчора місцева федерація вирушила до Німеччини, щоб уточнити фінансові та спортивні деталі з молодим німцем, сьогодні стало відомо, що обидві сторони багато в чому дійшли згоди.

Контракт з ним буде діяти до ЧС-2026, як повідомляють ЗМІ.

Рада директорів RBFA ще має дати своє схвалення, але це, ймовірно, станеться найближчим часом.

Тренер непогано працював у Шальке та Лейпцигу, з яким минулого року виграв Кубок Німеччини та дістався до півфіналу Ліги Європи.

Очікується, що німець візьме з собою свого постійного помічника Андреаса Хінкеля і тренера воротарів Макса Урванцкі.