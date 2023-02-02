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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 1 лютого.

Завершилася 343 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Зеленський заявив, що на сході "ситуація стає ще жорсткішою" — росіяни збільшують наступальні дії, щоб до річниці вторгнення показати хоч якийсь здобуток.

- Щонайменше двоє загиблих і семеро поранених внаслідок обстрілу росіянами Краматорська.

- Уряд Норвегії вивчає можливість передання Україні певної кількості бойових машин піхоти CV90 — TV2.

- Російські окупанти намагаються розширити географію наступу на Лиманському напрямку та прорвати оборону українських захисників — заступниця міністра оборони Маляр.

- СБУ затримала у Києві співробітника "Укробронпрому", який зливав російській розвідці дані про озброєння, блокпости та рух техніки, а також корегував обстріли столиці.

- Іспанія 6 лютого відправить в Україну 20 бронетранспортерів M113 — Europa Press.

- Глава дипломатії ЄС Боррель запевнив, що відправка винищувачів в Україну наразі не стоїть на європейському порядку денному, оскільки це питання викликає розбіжності серед 27 держав-членів.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено. На полігонах республіки білорусь триває підготовка військ противника. В той же час, у прикордонних з Україною районах, ворог утримує визначені підрозділи, не припиняє здійснювати мінометні та артилерійські обстріли по районах українських населених пунктів. Серед них Клюси і Єліне Чернігівської області; Катеринівка, Вовківка, Олександрівка і Волфине — Сумської та Ветеринарне, Нескучне, Тернова, Огірцеве, Вовчанськ і Бударки на Харківщині.

На Куп’янському напрямку вогневого впливу зазнали райони Дворічної, Іванівки, Куп’янська, Кислівки, Котлярівки, Крохмального і Піщаного Харківської області та Новоселівського і Стельмахівки на Луганщині.

На Лиманському напрямку противник обстріляв Невське і Діброву Луганської області та Терни і Серебрянку Донецької області.

На Бахмутському напрямку танкових та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів: Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Веселе, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Дружба та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка і Новомихайлівка.

На Новопавлівському напрямку артилерійських обстрілів зазнали Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Велика Новосілка та Нескучне Донецької області.

На Запорізькому напрямку під вогневий вплив потрапили більш як 20 населених пунктів, зокрема, Времівка Донецької області та Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне і Новоданилівка на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів зазнали місто Херсон, а також Дмитрівка Миколаївської області.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Сьогодні у нашої держави плідний день – плідний у протистоянні тим, хто навіть зараз намагався послаблювати Україну. Нікому ми послаблювати нашу державу не дамо.

Я дякую всім правоохоронцям, які сьогодні продемонстрували силу права і держави.

Дякую уряду України – за оперативне кадрове реагування.

Зокрема, сьогодні було звільнено керівників митниці. Щодо частини цих звільнених розпочато дисциплінарні провадження.

На жаль, у деяких сферах тільки так можна гарантувати законність – змінюючи керівників разом із впровадженням інституційних змін.

Змінюючи настільки, наскільки необхідно, щоб врешті люди не бруднилися на посадах.

Сьогодні ж Службою безпеки України, ДБР, Бюро економічної безпеки та прокуратурою в межах відкритих кримінальних проваджень проведено десятки обшуків та інших дій у різних регіонах.

І щодо різних осіб.

Рух до справедливості відчувається. І справедливість буде забезпечена.

Особливо важлива чистота процесів у структурах Міністерства оборони і загалом Сил оборони.

Будь-яке внутрішнє постачання, будь-які закупівлі – все має бути абсолютно таким же чистим і чесним, як зовнішнє постачання для нашої оборони.

Хто цьому заважатиме – той не залишиться у відповідних структурах.

Я дякую всім, хто воює за Україну! Дякую кожному і кожній, хто допомагає нам отримувати необхідну зброю! Дякую всім у світі, хто підтримує нас".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!