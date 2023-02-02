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Нападник може отримати цю роль після Уго Льоріса.

Нападник Кіліан Мбаппе найближчим часом може отримати капітанську пов'язку в складі збірної Франції, повідомляє видання Get French Football News.

Стверджується, що після завершення кар'єри у складі збірної Уго Льорісом, головними претендентами були Карім Бензема, Рафаель Варан та Стів Манданда, але усі вони також звершили виступи за національну команду.

Зазначимо, що 24-річний нападник вже встиг провести 66 матчів у складі збірної Франції, відзначившись 36 голами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Кіліан Мбаппе пропустить перший матч 1/8 Ліги чемпіонів проти Баварії.