Франция

Захисник вирішив попрощатись зі збірною в 29 років.

Захисник Манчестер Юнайтед Рафаель Варан вирішив завершити міжнародну кар'єру. Про це повідомляє сайт Федерації футболу Франції.

Раніше повідомлялось, що причиною такого рішення є те, що захисник хоче більше часу проводити з сім'єю , а також футболіст починає відчувати певну фізичну і психологічну втому. Також він розчарувався через поразку у фіналі ЧС-2022.

Варан виступав за збірну Франції з 2013 року. В 93 матчах він відзначився 5 голами. Рафаель виграв чемпіонат світу-2018 та Лігу націй 2020/21.