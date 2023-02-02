Франция

Захисник найближчим часом оголосить своє рішення.

Захисник Манчестер Юнайтед та основний гравець збірної Франціє Рафаель Варан близький до того, щоб закінчити кар'єру в національній команді. Про це повідомляє Le Parisien.

За інформацією видання, захисник хоче більше часу проводити з сім'єю , а також футболіст починає відчувати певну фізичну і психологічну втому.

Думки про завершення кар'єри в збірній з'явились після поразки у фіналі чемпіонату світу. Нагадаємо, в Катарі на Мундіалі французька збірна програла аргентинцям в серії пенальті.

Варан виступає за збірну Франції з 2013 року. В 93 матчах він відзначився 5 голами. Рафаель виграв чемпіонат світу-2018 та Лігу націй 2020/21.