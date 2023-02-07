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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 6 лютого.

Завершилася 348 доба героїчного протистояння нашої Країни російським загарбникам.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Верховна Рада звільнила від ПДВ та мита на ввезення безпілотники, рації, коліматори, приціли нічного бачення, тепловізори та монокуляри.

- Верховна Рада схвалила постанову про визнання ПВК "Вагнер" міжнародною злочинною організацією, а російські приватні військові компанії – терористичними організаціями.

- Японія підтримала ембарго на російські нафтопродукти.

- Перший канадський танк Leopard 2 вже прибув до Польщі. Незабаром українські військові розпочнуть на них тренування.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Протягом доби противник завдав 5 ракетних та 12 авіаційних ударів. Здійснив 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об’єктах населених пунктів Гола Пристань та Херсон. Ворожі снаряди пошкодили житлові будинки, є жертви серед цивільного населення.

Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається незмінною, наступальних угруповань противника не виявлено. Обстрілів зазнали райони населених пунктів Попівка і Олександрівка Сумської області та Стрілеча, Глибоке, Красне, Гатище, Вовчанськ і Дворічна на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Іванівка, Кучерівка, Кислівка та Котлярівка Харківської області, а також Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку противник завдав вогневого впливу по районах Тернів Донецької області та Площанки, Червонопопівки, Кремінної і Діброви на Луганщині.

На Бахмутському напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали Спірне, Берестове, Білогорівка, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка та Озарянівка.

На Авдіївському напрямку вогневого ураження зазнали Авдіївка, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда та Новомихайлівка.

На Новопавлівському напрямку обстріляно Вугледар, Пречистівку, Золоту Ниву і Нескучне Донецької області.

На Запорізькому напрямку обстрілів з мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони понад 15 населених пунктів. Серед них Новопіль, Ольгівське, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка і Степове Запорізької області та Великомихайлівка на Дніпропетровщині.

На Херсонському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони 12 населених пунктів. Зокрема, Гола Пристань, Золота Балка, Качкарівка, Милове, Антонівка Херсонської області та місто Херсон.

Противник продовжує заходи з примусової паспортизації населення на тимчасово окупованих територіях. Так, в місті Кремінна Луганської області працівникам так званих «державних підприємств ЛНР», які не перебувають в черзі на отримання російського паспорта, знижують зарплатню на 30%.

На тимчасово зайнятих територіях Херсонської області окупанти посилюють фільтраційні заходи. Для проведення перевірок місцевого населення з проукраїнською позицією в Новотроїцьке прибули співробітники фсб російської федерації.

Для поповнення втрат в живій силі, крім мобілізації, окупанти також проводять пропагандистсько-агітаційну роботу серед молоді. Так, в школах Скадовського району Херсонської області створюються кадетські класи з посиленою військовою підготовкою. Російські загарбники обіцяють, що випускникам цих класів нібито будуть надаватися пільги при вступі на контрактну військову службу у вигляді призначення на сержантські посади.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 9 ударів по районах зосередження окупантів та 2 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Наші ракетники і артилеристи, в свою чергу, уразили 2 райони зосередження живої сили противника.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Сьогодні провів чергове засідання Ставки – багато питань. Ключове – наші дії на передовій. На Донеччині та інших напрямках.

Особлива увага – Бахмуту. Нашому захисту, спробам окупанта оточити місто і зламати там нашу оборону. Протидіємо. І я дякую кожному воїну, який своєю стійкістю забезпечує цю протидію!

Окремо сьогодні відзначу бійців 54-ї та 93-ї окремих механізованих бригад, 15-го окремого батальйону 128-ї гірсько-штурмової бригади. Я дякую вам, воїни, за вашу хоробрість і незламність, за дуже потрібну Україні стійкість.

Розглянули сьогодні на Ставці також забезпечення наших воїнів боєприпасами. Артилерія – це один із ключових факторів. Доповідали, як завжди, головнокомандувач, командувачі напрямків. Керівник розвідки доповів про актуальні плани окупанта.

Слава всім, хто воює за Україну!

Слава кожному і кожній, хто працює заради нашої держави!".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!