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Чемпіон білорусі та Кіпру знову змінить клубну прописку.

Український півзахисник Олександр Нойок продовжить кар'єру у чемпіонаті Казахстану. Про це повідомляє журналіст Айдин Кожахмет у своєму Telegram-каналі.

За інформацією джерела, 30-річний українець незабаром стане гравцем Атирау.

Останнім клубом футболіста був Маккабі Бней-Рейне, який він залишив у січні. На його рахунку 15 поєдинків без результативних дій.

Раніше Нойок виступав за мінське Динамо, брестське Динамо, донецький Металург, Говерлу, Рух, Металіст, Оренбург та Аполлон Лімасол.