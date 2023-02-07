Чемпіон білорусі та Кіпру знову змінить клубну прописку.
Олександр Нойок, dynamo.kiev.ua
07 лютого 2023, 17:36
Український півзахисник Олександр Нойок продовжить кар'єру у чемпіонаті Казахстану. Про це повідомляє журналіст Айдин Кожахмет у своєму Telegram-каналі.
За інформацією джерела, 30-річний українець незабаром стане гравцем Атирау.
Останнім клубом футболіста був Маккабі Бней-Рейне, який він залишив у січні. На його рахунку 15 поєдинків без результативних дій.
Раніше Нойок виступав за мінське Динамо, брестське Динамо, донецький Металург, Говерлу, Рух, Металіст, Оренбург та Аполлон Лімасол.