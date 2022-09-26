Український хавбек знайшов нову команду.
ОЛЕКСАНДР НОЙОК, ОФІЦІЙНИЙ САЙТ АПОЛЛОНА
26 вересня 2022, 22:54
Український півзахисник Олександр Нойок підписав контракт з ізраїльським клубом Маккабі Бней-Рейне. Про це повідомляє пресслужба клубу.
Деталі договору не розголошуються. Останнім клубом Олександра був кіпрський Аполлон, з яким він розірвав контракт у середині серпня.
Новий клуб Нойока Маккабі Бней-Рейне після йде на 12-му місці в чемпіонаті після 5-ти матчів, не вигравши при цьому жодного поєдинку.
Нойок залишив Україну у 2016 році, перебравшись до мінського Динамо. З 2018 року Олександр пограв за Динамо Брест, російський Оренбург та білоруський Рух.
В Україні Нойок запам'ятався виступами у складі Металіста, Металурга Д. та Говерли.