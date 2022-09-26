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Український хавбек знайшов нову команду.

Український півзахисник Олександр Нойок підписав контракт з ізраїльським клубом Маккабі Бней-Рейне. Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі договору не розголошуються. Останнім клубом Олександра був кіпрський Аполлон, з яким він розірвав контракт у середині серпня.

Новий клуб Нойока Маккабі Бней-Рейне після йде на 12-му місці в чемпіонаті після 5-ти матчів, не вигравши при цьому жодного поєдинку.

מכבי בני ריינה מודיעה על החתמת הקשר האוקראני אלקסנדר נויוק.



مكابي أبناء الرينة يعلن عن ضم لاعب خط الوسط الأوكراني اليكسندر نويوك. pic.twitter.com/9pTsm3LhcV — Maccabi Bnei Reineh (@maccabireineh) September 24, 2022

Нойок залишив Україну у 2016 році, перебравшись до мінського Динамо. З 2018 року Олександр пограв за Динамо Брест, російський Оренбург та білоруський Рух.

В Україні Нойок запам'ятався виступами у складі Металіста, Металурга Д. та Говерли.