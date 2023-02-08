За сезон-2022/23 у країни-терориста нуль балів.
Уєфа, Getty Images
08 лютого 2023, 16:25
Після початку повномасштабної війни в Україні, країну-терориста рф позбавили можливості грати у єврокубках та міжнародних змаганнях.
Спочатку УЄФА додавала бали у таблицю коефіцієнтів, де рф займала 18 місце. Але зараз у сезоні-2022/23 у графі балів нічого немає.
Саме тому вони опустилися з 18 на 23 місце.
Нагадаємо, що кількість балів у таблиці УЄФА впливає на те, скільки команд від країни можуть брати участь у єврокубкових змаганнях.
Сподіваємось, команди з рф не будуть допущені до єврокубків і надалі!