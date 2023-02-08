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За сезон-2022/23 у країни-терориста нуль балів.

Після початку повномасштабної війни в Україні, країну-терориста рф позбавили можливості грати у єврокубках та міжнародних змаганнях.

Спочатку УЄФА додавала бали у таблицю коефіцієнтів, де рф займала 18 місце. Але зараз у сезоні-2022/23 у графі балів нічого немає.

Саме тому вони опустилися з 18 на 23 місце.

Нагадаємо, що кількість балів у таблиці УЄФА впливає на те, скільки команд від країни можуть брати участь у єврокубкових змаганнях.

Сподіваємось, команди з рф не будуть допущені до єврокубків і надалі!