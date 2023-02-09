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    09 лютого 2023, 12:54

    Лунін: Важко грати, коли вісім футболістів не можуть допомогти команді

    Кіпер оцінив перемогу над Аль-Ахлі.

    Андрій Лунін, Getty Images
    Андрій Лунін, Getty Images 09 лютого 2023, 12:54

    Український воротар мадридського Реалу Андрій Лунін допоміг команді обіграти каїрський Аль-Ахлі (1:4), здійснивши декілька дуже якісних сейвів.

    Після гри кіпер прокоментував перемогу, зауваживши, що в Реалу багато травмованих футболістів, що створює неприємності.

    "У нас багато хто на травмі. Ми намагаємося грати динамічно. Граємо, в цілому, добре, атакуємо та контролюємо гру".

    Оцінка Луніна за матч проти Аль-Ахлі

    "Але важко, коли вісім футболістів не можуть допомогти команді. Проти Аль-Ахлі зіграли добре", — сказав Лунін в інтерв'ю Defensacentral.

    У фіналі Клубного чемпіонату світу Реал зустрінеться із саудівським Аль-Хілялем. Матч відбудеться 11 лютого о 21:00.

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    Андрій Лунін

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