Лунін: Важко грати, коли вісім футболістів не можуть допомогти команді

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Кіпер оцінив перемогу над Аль-Ахлі.

Український воротар мадридського Реалу Андрій Лунін допоміг команді обіграти каїрський Аль-Ахлі (1:4), здійснивши декілька дуже якісних сейвів.

Після гри кіпер прокоментував перемогу, зауваживши, що в Реалу багато травмованих футболістів, що створює неприємності.

"У нас багато хто на травмі. Ми намагаємося грати динамічно. Граємо, в цілому, добре, атакуємо та контролюємо гру".

Оцінка Луніна за матч проти Аль-Ахлі

"Але важко, коли вісім футболістів не можуть допомогти команді. Проти Аль-Ахлі зіграли добре", — сказав Лунін в інтерв'ю Defensacentral.