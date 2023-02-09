Лунін: Важко грати, коли вісім футболістів не можуть допомогти команді

Кіпер оцінив перемогу над Аль-Ахлі.
Андрій Лунін, Getty Images
09 лютого 2023, 12:54
Український воротар мадридського Реалу Андрій Лунін допоміг команді обіграти каїрський Аль-Ахлі (1:4), здійснивши декілька дуже якісних сейвів.
Після гри кіпер прокоментував перемогу, зауваживши, що в Реалу багато травмованих футболістів, що створює неприємності.
"У нас багато хто на травмі. Ми намагаємося грати динамічно. Граємо, в цілому, добре, атакуємо та контролюємо гру".
Оцінка Луніна за матч проти Аль-Ахлі
"Але важко, коли вісім футболістів не можуть допомогти команді. Проти Аль-Ахлі зіграли добре", — сказав Лунін в інтерв'ю Defensacentral.
У фіналі Клубного чемпіонату світу Реал зустрінеться із саудівським Аль-Хілялем. Матч відбудеться 11 лютого о 21:00.