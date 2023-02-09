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Португалець показав результативність в новій лізі.

Ан-Наср в рамках поєдинку елітного дивізіону чемпіонату Саудівської Аравії грає в гостях проти Аль-Вахди.

Вже в першому таймі зірковий нападник гостей Кріштіану Роналду відзначився двома голами. Це перший дубль для нього в стані нової команди.

На додаток, завдяки цьому португальський футболіст подолав відмітку у 500 забитих м'ячів в національних чемпіонатах — тепер на його рахунку 501 гол.

Перший гол:

Другий гол:

Зазначимо, що до цього Кріштіану Роналду провів три матчі на офіційному рівні за Ан-Наср та відзначився одним забитим голом.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, Демірал виставив на аукціон футболку Роналду — кошти підуть на допомогу постраждалим у Туреччині.