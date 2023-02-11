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Стали відомий стартовий склад мадридського Реала для поєдинку фінального поєдинку Клубного чемпіонату світу проти аравійського Аль-Хіляля.

Мадридський Реал та саудівський Аль-Хіляль розіграють поміж собою головний трофей Клубного чемпіонату світу-2022 на Стад Мулай Абдулла в марокканському Рабаді.

Карло Анчелотті, після перемоги над Аль-Ахлі (4:1), залучив до стартового складу Карвахаля до правого флангу захисту, тоді як на вістря атаки повернувся Бензема. Андрій Лунін зберіг за собою місце в рамці воріт.

Реал: Лунін — Карвахаль, Рюдігер, Алаба, Камавінга — Модрич, Чуамені, Кроос — Вальверде, Бензема, Вінісіус.

Запасні: Лопес, Каньїсарес, Мілітао, Вальєхо, Начо, Асенсіо, Одріосола, Себальйос, Родріго, Діас, Мартін, Аррібас.

Гра Реал — Аль-Хіляль почнеться о 21:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.

