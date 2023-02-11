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Football.ua представляє до вашої уваги анонс фіналу клубного чемпіонату світу.

В суботу ми дізнаємось переможця клубного мундіалю та команду, що візьме собі цей трофей. Звісно, потягатися в плані популярності із аналогом чемпіонатів світу у футболі збірних наразі важко, проте у фінальних баталіях на вирішальних стадіях завжди вистачає цікавих подій.

РЕАЛ МАДРИД – АЛЬ-ХІЛЯЛЬ

СУБОТА, 11 ЛЮТОГО, 21:00. РАБАТ, СТАД МУЛАЙ АБДУЛА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — (). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Мадридці передбачувано вийшли у фінал мундіалю, проте довелося трохи попітніти із міцним каїрським колективом Аль-Ахлі. Діючий переможець Ліги чемпіонів забив двічі зусиллями Вінісіуса та Вальверде, далі суперник скоротив відставання й мав можливість зрівняти рахунок якби не Андрій Лунін. На завершення Лука Модріч не реалізував спробу з одинадцятиметрового, а далі розлючені іспанці забили двічі у компенсований час зусиллями Родріго та Аррібаса.

Аль-Хіляль ж дещо сенсаційно пройшов Фламенго, а справжнім героєм цього протистояння став Салем Аль-Давсарі, який пошумів на катарському мундіалі, забивши переможного м'яча у ворота Аргентини та гол у крайньому турі Мексиці.

Таким чином, вперше з 2019 року у фіналу чемпіонату світу серед клубів зіграє представник Ближнього Сходу. Попереднім представником був еміратський колектив Аль-Айн, що поступився саме мадридському Реалу з рахунком 1:4.

Аль-Хіляль, що представляє Саудівську Аравію, базовий клуб збірної цієї країни на мундіалі у Катарі, вперше в своїй історії зіграє у фіналі цього турніру. В якості представники Азії та конфедерації, варто додати.

Реал приймав участь у вирішальних матчах ще у минулому столітті, коли в статусі діючого володаря кубку чемпіонів долав уругвайський Пеньяроль у 1960-му (загальні 5:1) та 1966-му (загальні 4:0), тоді фінал складавася з двох поєдинків, у 1998-му та 2000-му перемагав бразильський Васко да Гаму (2:1) із парагвайською Олімпією (2:0). Вже після ребрендингу турніру та його переходу у власність FIFA, у 2014-му, 2016-му, 2017-му та 2018-му долали аргентинські Сан-Лоренсо (2:0), японську Касіму Антлерс (4:2), бразильський Греміо (1:0) та еміратський Аль-Айн (4:1).

Загалом з 2013 року, коли Баварія перемогла Раджу Касабланку, а за рік до цього Челсі несподівано поступився Корінтіансу, клуби з Європи перемагають завжди і абсолютно за любих обставин.

Також радимо прочитати наш старий матеріал про найкращі фінали цього турніру цього століття.

Орієнтовні склади:

Реал Мадрід: Лунін — Карвахаль, Рюдігер, Алаба, Начо — Кроос, Себальйос, Модріч — Родріго, Бензема, Вінісіус

Аль-Ахлі: Аль-Маюф — К. Аль-Давсарі, Аль-Булайхі, Джанг, Абдул-Хамід — Куельяр, Аль-Джувейр, Марега, С. Аль-Давсарі — В'єтто — Ігало

Не зіграють: Менді, Азар, Васкес, Бензема, Мілітао, Куртуа — Карілльо.