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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 12 лютого.

Завершилася 354 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- У понеділок другий день поспіль у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях не планують обмежувати електропостачання — ДТЕК.

- Україна терміново має отримати військову техніку від своїх західних союзників у найближчі тижні, в іншому разі росіяни можуть виграти війну — президент Польщі Анджей Дуда.

- ГУР вважає, що Росія не готова до другої хвилі мобілізації та відтермінує її — представник розвідки Скібіцький в інтерв’ю The Wall Street Journal.

- Секретар РНБО Данілов розповів, що угруповання з Чечні, які воювали проти України з 24 лютого, зараз працюють "рятувальниками" у Туреччині і можуть опинитись із завданням на території Молдови.

- Західні компанії наввипередки прагнуть виробляти зброю в Україні — The Telegraph.

- За останні два тижні Росія, ймовірно, зазнала найбільших втрат з часу першого тижня вторгнення в Україну — британська розвідка.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Ворожих обстрілів зазнали райони понад 20 населених пунктів. Серед них – Сеньківка Чернігівської області; Нововасилівка, Порохонь, Студенок, Старикове і Волфине на Сумщині та Красне, Глибоке, Синельникове, Вовчанськ, Фиголівка, Новомлинськ і Дворічна Харківської області. Також окупанти завдали авіаційних ударів біля Гатища і Вовчанська.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 районів населених пунктів. Завдав авіаційних ударів неподалік Червонопопівки, Житлівки і Діброва на Луганщині та Григорівки і Спірного на Донеччині.

На Бахмутському напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Спірне, Берестове, Васюківка, Залізнянське, Красна Гора, Парасковіївка, Часів Яр, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка, Предтечине, Біла Гора та Залізне Донецької області.

На Авдіївському та Новопавлівському напрямках під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили райони 25 населених пунктів.

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали Времівка і Новопіль Донецької області та Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Магдалинівка і Степногірськ на Запоріжжі. Також ворог завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки та Кам’янського.

На Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали передмістя та сам Херсон, а також райони понад 30 інших населених пунктів. Ворог завдав авіаудару в районі Зимівника.

У Брилівці та Новокиївці тимчасово зайнятої території Херсонської області, відзначаються спроби окупаційної адміністрації відібрати житло у місцевого населення. Зокрема, військовослужбовці російських військ активно ходять по будинках та перевіряють у громадян наявність прописки та документів на право власності житла. Покинуті будинки опломбовуються з розміщенням повідомлень про те, що приміщення перейшли у право власності так званої окупаційної “місцевої адміністрації”.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Є черговий санкційний крок нашої держави проти атомної галузі держави-терориста. Своїм указом я ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти двохсот осіб, які працюють на російську «атомку». І ми робимо все для того, щоб санкції проти російської атомної галузі стали частиною глобальних санкцій проти Росії за війну.

Це непросто. Є певний спротив. Але був час, коли й інші обмеження проти Росії здавалися непростими для реалізації. Здавалися. Зараз вони вже чинні – наприклад, щодо нафти та нафтопродуктів з Росії. Усі елементи російської системи, які задіяні у війні, у забезпеченні терору та фінансуванні агресії, мають бути ізольовані від світової системи.

Дякую всім, хто працює заради нашої держави! Слава кожному і кожній, хто у бою!

Слава всім, хто боронить Бахмут, Вугледар, Часів Яр, Марʼїнку, Авдіївку та всі інші напрямки на Донеччині, на Луганщині та по всьому фронту! Стійкість, єдність та взаємодопомога – це наша сила".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!