Німеччина

Бразильський захисник досі залишається без клубу.

Марсело після завершення контракту з Реалом так і не домовився з новою командою про продовження кар'єри.

Як повідомляє видання Footmercato, новим претендентом на бразильського футболіста став леверкузенський Байєр.

Зазначимо, що у минулому сезоні досвідчений Марсело провів 17 матчів, зробивши дві результативні передачі.

Нагадаємо, що раніше Ліон став черговим клубом, який не здужав фінансові апетити Марсело.