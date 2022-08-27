Бразильський захисник досі залишається без клубу.
Марсело, getty images
27 серпня 2022, 09:21
Марсело після завершення контракту з Реалом так і не домовився з новою командою про продовження кар'єри.
Як повідомляє видання Footmercato, новим претендентом на бразильського футболіста став леверкузенський Байєр.
Зазначимо, що у минулому сезоні досвідчений Марсело провів 17 матчів, зробивши дві результативні передачі.
Нагадаємо, що раніше Ліон став черговим клубом, який не здужав фінансові апетити Марсело.