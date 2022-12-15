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Бразильський захисник записав на свій рахунок два м'ячі.

Олімпіакос в рамках поєдинку 1/8 фіналу Кубка Греції приймав на своєму полі Атромітос та здобув перемогу з рахунком 4:1.

Двома м'ячами у складі господарів відзначився колишній захисник Реала Марсело — на 50 та 65 хвилинах.

Відео голів Марсело:

Зазначимо, що до цього матчу Марсело відіграв лише 121 хвилину за Олімпіакос в цьому сезоні.

Нагадаємо, що Марсело може возз'єднатися з Бейлом у Лос-Анджелесі.