Бразильський захисник записав на свій рахунок два м'ячі.
Марсело, getty images
15 грудня 2022, 23:12
Олімпіакос в рамках поєдинку 1/8 фіналу Кубка Греції приймав на своєму полі Атромітос та здобув перемогу з рахунком 4:1.
Двома м'ячами у складі господарів відзначився колишній захисник Реала Марсело — на 50 та 65 хвилинах.
Відео голів Марсело:
Зазначимо, що до цього матчу Марсело відіграв лише 121 хвилину за Олімпіакос в цьому сезоні.
Нагадаємо, що Марсело може возз'єднатися з Бейлом у Лос-Анджелесі.