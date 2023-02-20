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Нападник відзначився результативною дією.

Омонія в рамках поєдинку двадцять четвертого туру чемпіонату Кіпру грала проти Олімпіакоса з Нікосії та здобула перемогу.

Єдиний гол Омонія забила за участі орендованого у Динамо Київ нападника Артема Беседіна. Він головою скинув м'яч, який підхопив партнер і вразив ворота.

Зазначимо, що це перша результативна дія для українського футболіста у складі нової команди.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що дебют Бєсєдіна в основі не допоміг Омонії у матчі проти АПОЕЛу.