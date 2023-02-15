Український форвард провів на полі весь поєдинок.
Артем Бєсєдін, ФК Омонія
15 лютого 2023, 22:37
Омонія у першому чвертьфінальному матчі Кубка Кіпру поступилася АПОЕЛу з рахунком 1:2.
У цьому матчі в основному складі Омонії дебютував український форвард Артем Бєсєдін, який взимку був орендований у київського Динамо.
Для українця це був другий матч у складі кіпрського клубу — до цього він відіграв 28 хвилин у чемпіонаті, вийшовши на заміну.
Також зазначимо, що на 88 хвилині на полі з'явився ще один українець Роман Безус, але допомогти команді уникнути поразки він не зміг.
У поточному сезоні Безус провів 22 зустрічі, в яких забив три м'ячі та віддав три результативні передачі.
Свій наступний матч Омонія проведе проти Олімпіакосу із Нікосії. Гра відбудеться 20 лютого, о 19:00 за київським часом.