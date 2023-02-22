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У послугах 22-річного швейцарця зацікавлені кілька клубів із Європи.

Нападник Зальцбурга Ноа Окафор не продовжуватиме свій нинішній контракт зі швейцарським клубом. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра у своєму твіттері.

За інформацією джерела, у послугах 22-річного швейцарця зацікавлені Мілан та Лейпциг, а також ще три клуби з англійської Прем'єр-ліги.

Чинний контракт футболіста із Зальцбургом розрахований до літа 2024 року.

Нинішнього сезону Окафор провів 25 матчів, у яких забив 10 голів та віддав три результативні передачі.