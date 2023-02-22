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Сенегалець організував гол у ворота Мозамбіку.

У середу, 22 лютого, відбувся матч між збірними Сенегалу та Мозамбіку.

Поєдинок завершився 3:0 на користь сенегальської молоді.

Вінгер Динамо Самба Діалло вивів своїх партнерів на гру з капітанською пов'язкою, а також взяв участь у другому голі: він ударив, влучив у штангу, а після партнер по команді Демба зіграв на добиванні.

На 67-й хвилині гри Діалло було замінено на Мама Фає.

Таким чином, Сенегал U-20 набрав шість очок після двох зустрічей та практично гарантував собі вихід у плей-оф.