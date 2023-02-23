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Раніше склад узбецького клубу поповнили Литовка та Арвеладзе.

Колишній нападник Ворскли Рубін Хебай став гравцем Андіжана. Про це повідомляє прес-служба узбецького клубу.

Деталі угоди з 24-річними албанцем не розголошуються.

Останнім клубом Хебая була Теута, в якій він провів 17 матчів, забивши два м'ячі та віддавши два асисти.

Нагадаємо, Хебай виступав за Ворсклу у 2019 році — на його рахунку п'ять поєдинків.

Раніше до складу Андіжана перейшли два українці — воротар Ігор Литовка та півзахисник Леван Арвеладзе.