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Іспанський захисник може воз'єднатися з Роналду.

Ан-Наср після підписання Кріштіану Роналду не збирається зупинятись та хоче підписати ще одну зірку.

Як повідомляє авторитетне видання Marca, клуб з Саудівської Аравії контактував з захисником ПСЖ Серхіо Рамосом.

Зазначимо, що в цьому сезоні іспанський футболіст відіграв 32 поєдинки, в яких відзначився двома голами та асистом.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Серхіо Рамос завершив виступи за збірну Іспанії та вирішив зосередитися на клубному футболі.