Іспанський захисник може воз'єднатися з Роналду.
Серхіо Рамос, фото getty images
24 лютого 2023, 21:15
Ан-Наср після підписання Кріштіану Роналду не збирається зупинятись та хоче підписати ще одну зірку.
Як повідомляє авторитетне видання Marca, клуб з Саудівської Аравії контактував з захисником ПСЖ Серхіо Рамосом.
Зазначимо, що в цьому сезоні іспанський футболіст відіграв 32 поєдинки, в яких відзначився двома голами та асистом.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Серхіо Рамос завершив виступи за збірну Іспанії та вирішив зосередитися на клубному футболі.