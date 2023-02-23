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36-річний іспанець вирішив зосередитися на клубному футболі.

Центральний захисник ПСЖ Серхіо Рамос завершив міжнародну кар'єру у складі збірної Іспанії.

У складі збірної Іспанії, за яку 36-річний Рамос виступав з 2005 року, він став чемпіоном світу 2010 року, а також взяв титули чемпіонатів Європи у 2008 та 2012 роках.

На рахунку Серхіо 180 поєдинків, у яких він забив 23 голи та віддав вісім результативних передач.

"Настав час попрощатися зі збірною Іспанії. Сьогодні вранці мені зателефонував нинішній головний тренер та повідомив, що я не входжу та не буду частиною його планів, незалежно від того, як я виступаю чи що я роблю у своїй кар’єрі.

Це кінець шляху, який, як я сподівався, затягнеться довше і який закінчиться з кращим смаком у роті, нарівні з усім успіхом, якого ми досягли з командою. Я щиро вважаю, що ця подорож заслуговувала закінчитися за моїм власним бажанням або тому, що мої виступи не були на рівні, гідному нашої збірної. Не через питання віку чи інші причини, які, хоча я й не чув їх безпосередньо, я точно відчував. Тому що вік сам по собі не є гідністю чи вадою; це просто число, яке не обов’язково пов’язане з продуктивністю чи здібностями.

Я захоплююся і заздрю таким гравцям, як Модрич, Мессі та Пепе. Вони є сутністю традицій, цінностей, меритократії та справедливості у футболі. На жаль, зі мною так не буде, тому що футбол не завжди чесний, а футбол ніколи не буває просто футболом. Це те, що я повинен прийняти, хоч і з тим сумом, який я розділяю з вами, але також з високо піднятою головою.

Я вдячний за всі ці роки та за вашу підтримку. Я йду з незабутніми спогадами, титулами, за які ми боролися та святкували разом, і надзвичайною гордістю, яку я відчуваю як гравець збірної Іспанії з найбільшою кількістю матчів в історії. Ця емблема, ця футболка і ці вболівальники, всі ви зробили мене щасливим.

Я продовжуватиму підтримувати свою країну з пристрастю людини, якій пощастило з гордістю представляти її 180 разів. Сердечно дякую всім, хто вірив у мене", — написав Рамос в Instagram.

У нинішньому сезоні Рамос провів 32 матчі у складі ПСЖ, у яких забив два м'ячі та віддав один асист.