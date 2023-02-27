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Італієць розчарував вболівальників швейцарського клубу.

Несподіваною новиною влітку 2022 року став перехід колишнього форварда збірної Італії Маріо Балотеллі з Адана Демірспор до швейцарського Сьона.

Розпочав у новому клубі 32-річний футболіст доволі непогано, але останнім часом його форма не вражає. Останній раз він забивав у листопаді 2022 року, коли команда програла розгромно Санкт-Галлену — 2:7.

Після Балотеллі зіграв лише один повний поєдинок, часто залишався на лаві для запасних, а якщо виходив, то не допомагав.

25 лютого Сьон програв Санкт-Галлену з рахунком 0:4, Балотеллі був капітаном, але знову розчарував фанатів. Вони спалили його футболку і вивісили банер: "Пітній, або йди".

Контракт Балотеллі з Сьоном розрахований до літа 2024 року. Сьон на передостанньому місці у Суперлізі Швейцарії.